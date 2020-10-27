"Реал" не смог переиграть "Боруссию" в Лиге чемпионов
Об этом сообщает Эспрессо.TV .
"Реал" пропустил на 33-й минуте, когда отличился Маркус Тюрам. На 58-й минуте французский форвард сделал дубль и увеличил преимущество "Боруссии".
"Реал" забил в ответ лишь на 87-й минуте усилиями Карима Бензема. От поражения мадридцев в компенсированное арбитром время спас Каземиро.
"Реал" сыграл с "Боруссией" вничью 2: 2, набрал 1 очко и идет в турнирной таблице последним.
Лидирует в группе B "Шахтер", у которого 4 пункта. "Интер" и "Боруссия" имеют по 2 балла.
Лига чемпионов
2-й тур
Группа B
27 октября
"Боруссия" (Менхенгладбах, Германия) - "Реал" (Испания) 2:2
Голы: Тюрам, 33, 59 - Бензема, 87, Каземиро, 90 + 3
- Напомним, 27 октября во 2-м туре группового раунда Лиги чемпионов "Шахтер" в Киеве сыграл вничью с итальянским "Интером".
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