"Реал" не смог переиграть "Боруссию" в Лиге чемпионов

27 октября, 2020, 23:57

Во 2-м туре группового раунда Лиги чемпионов мадридский "Реал" не смог переиграть в гостях менхенгладбахской "Боруссию"

Об этом сообщает Эспрессо.TV .

"Реал" пропустил на 33-й минуте, когда отличился Маркус Тюрам. На 58-й минуте французский форвард сделал дубль и увеличил преимущество "Боруссии".

"Реал" забил в ответ лишь на 87-й минуте усилиями Карима Бензема. От поражения мадридцев в компенсированное арбитром время спас Каземиро.

"Реал" сыграл с "Боруссией" вничью 2: 2, набрал 1 очко и идет в турнирной таблице последним.

Лидирует в группе B "Шахтер", у которого 4 пункта. "Интер" и "Боруссия" имеют по 2 балла.

Лига чемпионов

2-й тур

Группа B

27 октября

"Боруссия" (Менхенгладбах, Германия) - "Реал" (Испания) 2:2

Голы: Тюрам, 33, 59 - Бензема, 87, Каземиро, 90 + 3

Напомним, 27 октября во 2-м туре группового раунда Лиги чемпионов "Шахтер" в Киеве сыграл вничью с итальянским "Интером".

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