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Espreso.tvСпортНемецкая "Боруссия" сообщила, что отправляется на матч Лиги чемпионов в Донецк

Немецкая "Боруссия" сообщила, что отправляется на матч Лиги чемпионов в Донецк


фото: twitter.com/borussia_en
Футболисты менхенгладбахской "Боруссии" отправились на матч Лиги чемпионов против "Шахтера"

Об этом сообщил официальный twitter "Боруссии".

Пресс-служба немецкого клуба указала, что клуб вылетел в Донецк, а не в Киев.

"Жеребята едут в Донецк", - говорится в заметке менхенгладбахского клуба.

При этом на официальном сайте "Боруссии" указано, что футболисты отправились в Киев, где завтра, 3 ноября, и состоится матч 3-го тура Лиги чемпионов. Начало в 19:55.

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