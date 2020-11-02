Немецкая "Боруссия" сообщила, что отправляется на матч Лиги чемпионов в Донецк

2 ноября, 2020, 17:48

Футболисты менхенгладбахской "Боруссии" отправились на матч Лиги чемпионов против "Шахтера"

Об этом сообщил официальный twitter "Боруссии".

Пресс-служба немецкого клуба указала, что клуб вылетел в Донецк, а не в Киев.

"Жеребята едут в Донецк", - говорится в заметке менхенгладбахского клуба.

При этом на официальном сайте "Боруссии" указано, что футболисты отправились в Киев, где завтра, 3 ноября, и состоится матч 3-го тура Лиги чемпионов. Начало в 19:55.

1 ноября Минздрав запретил пускать болельщиков на матч Лиги чемпионов между "Шахтером" и менхенгладбахской "Боруссией", который состоится 3 ноября в Киеве.