Немецкая "Боруссия" сообщила, что отправляется на матч Лиги чемпионов в Донецк
2 ноября, 2020, 17:48
Футболисты менхенгладбахской "Боруссии" отправились на матч Лиги чемпионов против "Шахтера"
Об этом сообщил официальный twitter "Боруссии".
Пресс-служба немецкого клуба указала, что клуб вылетел в Донецк, а не в Киев.
"Жеребята едут в Донецк", - говорится в заметке менхенгладбахского клуба.
При этом на официальном сайте "Боруссии" указано, что футболисты отправились в Киев, где завтра, 3 ноября, и состоится матч 3-го тура Лиги чемпионов. Начало в 19:55.
- 1 ноября Минздрав запретил пускать болельщиков на матч Лиги чемпионов между "Шахтером" и менхенгладбахской "Боруссией", который состоится 3 ноября в Киеве.
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