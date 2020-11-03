"Шахтер" - "Боруссия": Где и когда смотреть матч Лиги чемпионов
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Во 2-м туре "Шахтер" в Киеве сыграл в нулевую ничью с итальянским "Интером". Немецкая "Боруссия" в Менхенгладбахе сыграла вничью 2: 2 с мадридским "Реалом".
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"Шахтер" и "Боруссия" впервые встретятся на футбольном поле. Ранее менхенгладбахской клуб дважды играл против "Динамо" в 2012 году. Тогда киевляне победили немцев со счетом 3: 1, а в ответном матче проиграли 1: 2.
Лига чемпионов
3-й тур
3 ноября
Группа B
"Шахтер" (Украина) - "Боруссия" (Менхенгладбах, Германия)
Киев, стадион НСК "Олимпийский"
Начало в 19:55
Прямая трансляция на телеканале "Футбол 1" и Megogo
- Напомним, 27 октября во 2-м туре группового раунда Лиги чемпионов "Шахтер" в Киеве сыграл вничью с итальянским "Интером".
- Кроме этого, во вторник мадридский "Реал" не смог переиграть в гостях менхенгладбахской "Боруссию".
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