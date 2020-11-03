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Espreso.tvСпортЧисора рассказал, что Джошуа и Фьюри сделают с Усиком

Чисора рассказал, что Джошуа и Фьюри сделают с Усиком


фото: Matchrom Boxing
Британский боксер Дерек Чисора уверен, что Александру Усику не удастся добиться успеха в супертяжелом весе

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на youtube-канал iFL TV.

Чисора считает, что Усик не сможет справиться ни с Энтони Джошуа, ни с Тайсоном Фьюри. По его словам, украинцу не хватает силы удара и габаритов.

"Они его съедят. Джошуа его съест, Фьюри его съест. У него нет мощного удара. Он часто убегает. Рост большинства сильных супертяжей достигает двух метров. Как он до них доберется? Усик начал боксировать, он не создан для этого дивизиона. Именно поэтому у большинства представителей крузервейт не получается проявить себя в супертяжах. Ему будет трудно", - сказал Дерек Чисора.

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