Зеленский не исключил возможность роспуска Рады
Об этом президент Владимир Зеленский заявил в эфире ICTV, передает Еспресо.TV.
Зеленский ответил на вопрос, пойдет ли он на роспуск Верховной Рады в случае, если конституционный кризис не будет разрешен.
"Очень сложная история. Я считаю, что у нас очень много нестабильных вещей в государстве и из-за ковида, и из-за Донбасса, и из-за экономики. Готов ли я распустить Раду? Смотрите, я хочу, чтобы этот парламент работал на государство. От выводов, которые сделают наши депутаты, это тоже будет зависеть. Поэтому, если будет политический коллапс, и я увижу, что нет поддержки в Раде. А прежде всего у «слуг народа». Потому что они понимают, что благодаря мне и поддержке общества стали депутатами. Они должны понимать ответственность", - сказал Зеленский.
По его словам, роспуск Рады возможен, если не будет видно выхода из политического тупика.
"Если мы пойдем вразрез, то будем выходить из этого тупика даже таким путем, о котором сказали вы (роспуск Рады, - ред.)", - добавил президент.
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