В Раде зарегистрировали законопроект Разумкова о восстановлении электронного декларирования
Инициаторами законопроекта являются депутаты фракции "Слуга народа" во главе с председателем ВР Дмитрием Разумковым, свидетельствуют данные портала парламента.
Проект Закона о восстановлении действия отдельных положений Закона Украины "О предотвращении коррупции" и Уголовного кодекса Украины зарегистрирован под №4304.
Проект предусматривает восстановление действия тех статей закона "О предупреждении коррупции", которые действовали до решения Конституционного суда. Документ уже направлен на рассмотрение в профильный парламентский комитет.
В пояснительной записке к документу сказано, что 27 октября Конституционным судом Украины принято решение № 13-р/2020, которым признаны неконституционными ряд норм законодательства, касающегося электронного декларирования.
В связи с этим решением возникли существенные законодательные пробелы, в частности, в части регулирования деятельности НАПК и функционирования Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.
"Такое положение антикоррупционного законодательства не способствует обеспечению выполнения Украиной международно-правовых обязательств в сфере предотвращения коррупции", - говорится в записке.
- Напомним, КСУ отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование доходов.
- Зеленский после срочного заседания СНБО заявил, что система е-декларирования в Украине будет работать.
- Правительство обязало НАПК безотлагательно восстановить доступ к реестру е-деклараций.
- 1 ноября президент Украины Владимир Зеленский назвал демарш Конституционного суда проявлением заговора старых элит и олигархов против него и всей страны.
- 2 ноября журналисты опубликовали аудиозапись, где якобы президент Зеленский обращается к нардепам-"слугам" с просьбой поддержать его неотложный законопроект, обусловленный решением КСУ.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
30 октября, 2020 Виталий Портников: Зеленский делает шаг к диктатуре
-
2 ноября, 2020 Виталий Портников: Санду опережает Додона
-
2 ноября, 2020 Король и они. Как сиамский владыка с европейцами дружил
-
Читайте также
-
30 октября, 2020 Виталий Портников: Зеленский делает шаг к диктатуре
-
2 ноября, 2020 Виталий Портников: Санду опережает Додона
-
2 ноября, 2020 Король и они. Как сиамский владыка с европейцами дружил