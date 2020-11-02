В Раде зарегистрировали законопроект Разумкова о восстановлении электронного декларирования

2 ноября, 2020, 20:56

В Верховной Раде зарегистрирован проект закона, который должен восстановить электронное декларирование в Украине несмотря на решение Конституционного суда

Инициаторами законопроекта являются депутаты фракции "Слуга народа" во главе с председателем ВР Дмитрием Разумковым, свидетельствуют данные портала парламента.

Проект Закона о восстановлении действия отдельных положений Закона Украины "О предотвращении коррупции" и Уголовного кодекса Украины зарегистрирован под №4304.

Проект предусматривает восстановление действия тех статей закона "О предупреждении коррупции", которые действовали до решения Конституционного суда. Документ уже направлен на рассмотрение в профильный парламентский комитет.

В пояснительной записке к документу сказано, что 27 октября Конституционным судом Украины принято решение № 13-р/2020, которым признаны неконституционными ряд норм законодательства, касающегося электронного декларирования.

В связи с этим решением возникли существенные законодательные пробелы, в частности, в части регулирования деятельности НАПК и функционирования Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

"Такое положение антикоррупционного законодательства не способствует обеспечению выполнения Украиной международно-правовых обязательств в сфере предотвращения коррупции", - говорится в записке.