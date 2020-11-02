Сейчас важно временно усложнить процедуру принятия решений в КС, - Юрчишин

2 ноября, 2020, 20:57

Об этом он заявил в эфире программы "Большой эфир" на Еспресо.TV.

"Нам очень важно сейчас усовершенствовать, временно усложнив процедуру принятия решений в КС, а дальше вообще пересмотреть законодательство о КС. КС поставил под сомнение, а стоит ли наказывать судей за не подсудные решения. Недавно, собственно, было такое решение КС", - отметил Юрчишин.

По его словам, до декабря у ВР есть возможность исправить это, усовершенствовав статью о неподсудных решениях.

"Нам сейчас нужно использовать законный механизм, чтобы отсеять зерна от плевел. Я далеко не буду утверждать, что в КС в принципе все агенты России или все зависят от пана Коломойского. Но точно есть какая-то часть людей", - добавил Юрчишин.

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