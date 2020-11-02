Общая победа Азербайджана и Турции в Карабахе помешает партнерству Франции и Ирана, - аналитик
С таким заявлением азербайджанский аналитик и государственный деятель Рамис Юнус выступил в эфире программы "Студия Запад" с Антоном Борковским на Еспресо.TV.
"Эти отношения ужесточились еще с 2007 года, когда Франция вместе с Германией не позволили Турции вступить в Евросоюз. И с тех пор у них отношения сталкивались в разных регионах. Последний раз перед событиями в Нагорном Карабахе они столкнулись в Средиземном море, когда Франция отправила свои истребители на греческий Кипр, а Турция, несмотря на это, продолжала исследование шельфа в Средиземном море", - рассказал он.
Что же касается карабахского конфликта, то от его исхода напрямую зависит дальнейшее сотрудничество между Парижом и Тегераном.
"Иран сегодня очень внимательно отслеживает ситуацию (в Нагорном Карабахе - ред.), потому что в перспективе приход Турции в этот регион и ослабление позиций России блокирует Иран", - отметил политолог.
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Прекрасные отношения Ирана с Францией длятся с 1979 года, сказал он.
"Основатель Исламской Республики Иран аятолла Хамейни в 79-м году из Парижа, на самолете Air Франке, прилетел в Тегеран. Он там находился в эмиграции от шаха Муххамеда Реза Пехлеви. Он не в Москве отсиживался. И поэтому он открыл двери Ирана для Франции. Французская нефтяная компания Тотал и другие бизнес-структуры прекрасно работали все эти годы", - объяснил аналитик.
Как подчеркнул Юнус, сейчас Франция и Иран "вдвоем поддерживают Армению".
- Напомним, США готовят введение в Нагорный Карабах миротворцев из Скандинавии.
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