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Espreso.tvМирОбщая победа Азербайджана и Турции в Карабахе помешает партнерству Франции и Ирана, - аналитик

Общая победа Азербайджана и Турции в Карабахе помешает партнерству Франции и Ирана, - аналитик


фото: indigodergisi.com
Резкое ухудшение отношений Франции и Турции обусловлено разногласиями их экономических интересов в Средиземноморье и Закавказье

С таким заявлением азербайджанский аналитик и государственный деятель Рамис Юнус выступил в эфире программы "Студия Запад" с Антоном Борковским на Еспресо.TV.

"Эти отношения ужесточились еще с 2007 года, когда Франция вместе с Германией не позволили Турции вступить в Евросоюз. И с тех пор у них отношения сталкивались в разных регионах. Последний раз перед событиями в Нагорном Карабахе они столкнулись в Средиземном море, когда Франция отправила свои истребители на греческий Кипр, а Турция, несмотря на это, продолжала исследование шельфа в Средиземном море", - рассказал он.

Что же касается карабахского конфликта, то от его исхода напрямую зависит дальнейшее сотрудничество между Парижом и Тегераном.

"Иран сегодня очень внимательно отслеживает ситуацию (в Нагорном Карабахе - ред.), потому что в перспективе приход Турции в этот регион и ослабление позиций России блокирует Иран", - отметил политолог.

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Прекрасные отношения Ирана с Францией длятся с 1979 года, сказал он.

"Основатель Исламской Республики Иран аятолла Хамейни в 79-м году из Парижа, на самолете Air Франке, прилетел в Тегеран. Он там находился в эмиграции от шаха Муххамеда Реза Пехлеви. Он не в Москве отсиживался. И поэтому он открыл двери Ирана для Франции. Французская нефтяная компания Тотал и другие бизнес-структуры прекрасно работали все эти годы", - объяснил аналитик.

Как подчеркнул Юнус, сейчас Франция и Иран "вдвоем поддерживают Армению".

 

 

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