НАПК прекратило проверки в Укравтодоре, Энергоатоме и в Секретариате уполномоченного по правам человека из-за решения КСУ

2 ноября, 2020, 12:01

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) прекратило проверки в Укравтодоре, Энергоатоме и в Секретариате Уполномоченного Верховной Рады по правам человека из-за решения Конституционного суда Украины (КСУ)

Об этом сообщила пресс-служба НАПК

"Согласно решению Конституционного Суда Украины от 27.10.2020 № 13-р / 2020, Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) лишены права проводить проверки организации работы по предупреждению и выявлению коррупции", - говорится в сообщении.

Таким образом, отметили в пресс-служба, НАПК прекращает плановые проверки в Государственном агентстве автомобильных дорог Украины (Укравтодор), Национальном агентстве по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), Секретариате Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека , а также внеплановую проверку в Государственном предприятии "Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом".

Отмечается, что проведение указанных проверок приостанавливается до законодательного урегулирования этого вопроса.

По словам главы НАПК Александра Новикова, в этих учреждениях агентство должно было проверить условия защиты обличителей, подготовку и выполнение аникорупцийних программ и каналы сообщения о возможных фактах нарушений закона "О предотвращении коррупции".

Кроме того, в пресс-службе добавили, что до конца 2020 года НАПК должно было провести плановые проверки в Государственной службе Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей; Государственной службе Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра Национальном агентстве Украины по вопросам государственной службы и в Счетной палате Украины.

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