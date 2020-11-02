НАПК прекратило проверки в Укравтодоре, Энергоатоме и в Секретариате уполномоченного по правам человека из-за решения КСУ
Об этом сообщила пресс-служба НАПК
"Согласно решению Конституционного Суда Украины от 27.10.2020 № 13-р / 2020, Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) лишены права проводить проверки организации работы по предупреждению и выявлению коррупции", - говорится в сообщении.
Таким образом, отметили в пресс-служба, НАПК прекращает плановые проверки в Государственном агентстве автомобильных дорог Украины (Укравтодор), Национальном агентстве по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), Секретариате Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека , а также внеплановую проверку в Государственном предприятии "Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом".
Отмечается, что проведение указанных проверок приостанавливается до законодательного урегулирования этого вопроса.
По словам главы НАПК Александра Новикова, в этих учреждениях агентство должно было проверить условия защиты обличителей, подготовку и выполнение аникорупцийних программ и каналы сообщения о возможных фактах нарушений закона "О предотвращении коррупции".
Кроме того, в пресс-службе добавили, что до конца 2020 года НАПК должно было провести плановые проверки в Государственной службе Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей; Государственной службе Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра Национальном агентстве Украины по вопросам государственной службы и в Счетной палате Украины.
- Напомним, КСУ отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование доходов.
- У Зеленского назвали угрозой безвизу и евроинтеграции решение КСУ по антикоррупционной инфраструктуре и анонсировали "инициативу, чтобы восстановить эффективную работу системы".
- НАПК закрыла реестр э-деклараций во исполнение решения КСУ.
- Зеленский после срочного заседания СНБО заявил, что система э-декларирования в Украине будет работать.
- Правительство обязало НАПК безотлагательно восстановить доступ к реестру э-деклараций.
- 1 ноября президент Украины Владимир Зеленский назвал демарш Конституционного суда проявлением заговора старых элит и олигархов против него и всей страны.
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