УПЛ: Как выглядит турнирная таблица перед матчем "Динамо" - "Шахтер"

1 ноября, 2020, 22:46

По итогам 8-ми туров чемпионата Украины по футболу "Динамо" лидирует и опережает ближайшего преследователя - "Шахтер" - на 4 очка

Об этом сообщает Еспресо.TV .

В 8-м туре "Динамо" обыграло "Днепр-1" 2:1 и набрало 20 очков. На второе место вышел "Шахтер", разгромивший "Мариуполь" 4:1 и имеющий 16 пунктов. Дончане воспользовались поражением "Ворсклы" от "Львова" 0:1, из-за которой полтавчане с 15 баллами скатились на третью позицию.

"Динамо" и "Шахтер" сыграют в 9-м туре чемпионата Украину 8 ноября в Киеве.

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