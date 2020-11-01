УПЛ: Как выглядит турнирная таблица перед матчем "Динамо" - "Шахтер"
1 ноября, 2020, 22:46
По итогам 8-ми туров чемпионата Украины по футболу "Динамо" лидирует и опережает ближайшего преследователя - "Шахтер" - на 4 очка
Об этом сообщает Еспресо.TV .
В 8-м туре "Динамо" обыграло "Днепр-1" 2:1 и набрало 20 очков. На второе место вышел "Шахтер", разгромивший "Мариуполь" 4:1 и имеющий 16 пунктов. Дончане воспользовались поражением "Ворсклы" от "Львова" 0:1, из-за которой полтавчане с 15 баллами скатились на третью позицию.
"Динамо" и "Шахтер" сыграют в 9-м туре чемпионата Украину 8 ноября в Киеве.
- Напомним, 30 октября в 8-м туре УПЛ "Шахтер" разгромил "Мариуполь" со счетом 4:1.
- 1 ноября во чемпионате Украины по футболу "Ворскла" уступила в гостях "Львову".
- Перед игрой с "Шахтером" положительные тесты на COVID-19 сдали еще пять футболистов "Динамо".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
19 октября, 2020 Виталий Портников: Прошлое не станет будущим
-
-
19 октября, 2020 Готова ли Украина ко второй волне COVID-19: экспертный опрос
-
-
18 октября, 2020 Выборы мэра Днепра: победит ли Филатов Вилкула
Читайте также
-
-
19 октября, 2020 Готова ли Украина ко второй волне COVID-19: экспертный опрос
-