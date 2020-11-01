События в Нагорном Карабахе свидетельствуют, что не существует исключительно политического пути возвращения территорий, - эксперт

1 ноября, 2020, 23:22

Если сравнивать ситуацию на Донбассе, и в Нагорном Карабахе, то можно сделать вывод, о том, что политические рычаги восстановления территориальной целостности следует сочетать с военными

Об этом азербайджанский аналитик и государственный деятель Рамис Юнус заявил в эфире программы "Студия Запад" с Антоном Борковским на Еспрессо.TV.

"Нормандский политический формат поменять сегодня в Украине невозможно. И от того, что вы его сегодня поменяете, он не даст никакого результата. Так же как у нас 30 лет не менялся политический формат (в отношении урегулирования в Нагорном Карабахе - ред.) . Почему этот формат сегодня поменялся? Потому что на военном поле военный формат поменялся. Вы (Украина - ред.) должны иметь иметь успех, а поменяв только политический формат, вы этот успех никогда иметь не сможете", - объяснил Юнус.

"Поэтому вам (Украине на Донбассе - ред.) нужно сначала добиться, чтобы политическая и военная конъюнктура совпали в вашей ситуации. Сегодня это пока на повестке дня отсутствует. В Азербайджане этого не было почти 30 лет", - подчеркнул Рамис Юнус.

Напомним, США готовят введение в Нагорный Карабах миротворцев из Скандинавии .

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