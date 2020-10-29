Виталий Портников: Это и есть олигархический реванш

29 октября, 2020, 15:51

Портников Виталий

Не стоит обманывать самих себя относительно подлинного смысла "антикоррупционного" решения Конституционного суда

Это – демонстративное продолжение олигархического реванша, который начался после президентских и парламентских выборов 2019 года.

Уже не раз приходилось писать – не имеют никакого значения мотивы, по которым 73 процента избирателей проголосовали тогда за телевизионного комика. Имеет значение только то, почему за этого комика «проголосовали»украинские олигархи, почему они его поддержали.

А потому, что в отличие от зрителей собственных телевизионных каналов, точно знали – этот неопытный и слабый человек не будет представлять никакой угрозы для возвращения и усиления их позиций даже в случае, если реально захочет играть собственную политическую партию. Захочет – но не сможет, потому что не будет знать как. Захочет – но побоится окончательно портить с ними отношения. Впрочем, насчет последнего они могли быть не уверены до конца – и именно поэтому выжидали до момента, когда станет очевидным скорый развал режима. Этим моментом и оказались местные выборы, которые продемонстрировали уменьшение популярности и беспомощность Зеленского. И теперь любой проходимец-депутат в парламенте может легко понять, что Зеленский может вскоре просто исчезнуть с политической сцены, а вот Коломойский и Медведчук останутся. Доказательства? А давайте представим себе, как три или четыре месяца назад председатель Верховной Рады, избранный голосами президентской партии, демонстративно игнорирует инициированный Зеленским опрос. Какие вам еще нужны доказательства?

Поэтому спецоперация прочитывается достаточно просто – вне зависимости от того, является Зеленский ее свидетелем или участником. В качестве инструмента для реванша используется Конституционный суд – отмена «антикоррупционных» законов будет не последним таким его решением (но и не первым – вспомним, как суд дал возможность провести антиконституционные внеочередные парламентские выборы). А дезориентированный парламент просто не сможет воспротивиться этому наступлению из прошлого – даже если этого захочет президент. И Украина будет отброшена к 2014 году – то есть ко времени, когда олигархи рассчитывали ослабить Януковича и стать подлинными хозяевами страны, а получили не понятую ими "Революцию Достоинства". С последствиями этой революции – прежде всего правовыми и экономическими они и борются.

Но олигархический план провалится, смею вас уверить. У Украины тут есть сильные союзники.

Первый союзник – грядущий экономический и эпидемиологический кризис. Олигархи умеют только воровать из бюджета и подкупать чиновников. Как вывести страну из кризиса, они не знают, необходимым интеллектом и профессионализмом для этого не обладают, в политике и кадрах разбираются на уровне Зеленского. В ситуации краха стране нужна будет компетентная власть. И олигархам в критической ситуации придется эту власть, пусть даже с ненавистью, но поддержать. Не верите – спросите у Коломойского.

И тут усиливается роль другого нашего союзника – цивилизованного мира. Без его средств не просто мы не выживем – власть не выживет. И нам придется возвращаться к достижениям Революции Достоинства просто потому, что не будет выбора. И у олигархов в том числе – чем больше они будут сопротивляться, тем больше будет сжиматься удушающее кольцо вокруг шеи каждого. С такими миллиардами никому не хочется в тюрьму. Не верите -спросите у Фирташа.

Конечно, олигархи будут думать, что им поможет Москва. Но тут в дело вступает наш третий "союзник"– Владимир Путин. Это олигархи могут по-детски надеяться, что Путину нужна лояльная Украина и в обмен на эту лояльность он позволит им ее и дальше безнаказанно грабить, более того – создаст для этого условия и даст денег. Но для Путина эти не очень богатые по российским мерками люди – вообще никто. Так, инструмент для поглощения Украины. Он им ничем не поможет, разве что попробует еще что-нибудь оккупировать – и лишить их еще нескольких предприятий. А этого никому из них не хочется. Не верите – спросите у Ахметова.

Таким образом, кризис, Запад и Путин создадут все необходимые условия для того, чтобы украинский народ в очередной раз занялся работой над ошибками и спас свою страну.

Не верите – спросите у Майдана.