1 ноября, 2020, 07:51

Запланированное на вторнику, 3 ноября 2020 (начало в 10:00), продолжение рассмотрения представления относительно конституционности закона об украинском языке Конституционный суд Украины будет проводить за закрытыми дверями

Это предусмотрено проектом работы суда на следующую неделю, который размещен на официальном сайте ведомства, передает Еспресо.TV .

"Продолжение рассмотрения дела по конституционному представлению 51 народного депутата Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) Закона Украины" Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного "(закрытая часть пленарного заседания)", - говорится в документе.

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Данным вопросом займется большая палата КСУ.

Представление по поводу языкового закона направляли в суд члены парламентской фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Конституционный суд возглавляет предназначен туда 2013 года при квоте президента Виктора Януковича выходец из Донецка, бывший старший следователь прокуратуры Куйбышевского района города Донецка Александр Тупицкий.

При этом председателем КСУ Тупицьикй стал уже при президентстве Владимира Зеленского.

По информации НАПК, Тупицкий скрывает сделки с землей в оккупированном Крыму .

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