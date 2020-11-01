Закон о языке Конституционный суд будет рассматривать в закрытом режиме
Это предусмотрено проектом работы суда на следующую неделю, который размещен на официальном сайте ведомства, передает Еспресо.TV .
"Продолжение рассмотрения дела по конституционному представлению 51 народного депутата Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) Закона Украины" Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного "(закрытая часть пленарного заседания)", - говорится в документе.
Читайте также: Не будем останавливать язык! Возможности и преимущества изучения украинского языка онлайн
Данным вопросом займется большая палата КСУ.
Представление по поводу языкового закона направляли в суд члены парламентской фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь".
- Конституционный суд возглавляет предназначен туда 2013 года при квоте президента Виктора Януковича выходец из Донецка, бывший старший следователь прокуратуры Куйбышевского района города Донецка Александр Тупицкий.
- При этом председателем КСУ Тупицьикй стал уже при президентстве Владимира Зеленского.
- По информации НАПК, Тупицкий скрывает сделки с землей в оккупированном Крыму .
Подписывайтесь на наш телеграмм-канал Новости Еспресо
Читайте также
-
19 октября, 2020 Виталий Портников: Прошлое не станет будущим
-
-
19 октября, 2020 Готова ли Украина ко второй волне COVID-19: экспертный опрос
-
-
18 октября, 2020 Выборы мэра Днепра: победит ли Филатов Вилкула
Читайте также
-
-
19 октября, 2020 Готова ли Украина ко второй волне COVID-19: экспертный опрос
-