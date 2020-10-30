В сети появилось фото расстроенного Моуринью после сенсационного поражения "Тоттенхэма" в ЛЕ
30 октября, 2020, 11:35
В сети появилось фото расстроенного Жозе Моуринью после сенсационного поражения "Тоттенхэма" бельгийскому "Антверпену" во 2-м туре Лиги Европы
Моуринью опубликовал фото в instagram.
Лондонцы проиграли "Антверпену" со счетом 1: 0.
"Плохая игра заслуживает плохих результатов. Надеюсь, каждый в этом автобусе также разочарован, как и я", - написал Жозе Моуринью.
После 2-го тура "Тоттенхэм" делит 2-3 место в турнирной таблице группы J с австрийским ЛАСКом. "Антверпен" с 6-ю очками возглавляет квартет. Болгарский "Лудогорец" после 2-х поражений идет последним.
- 29 октября во 2-м туре группового этапа Лиги Европы луганская "Заря" проиграла португальской "Браге" со счетом 2: 1.
- В параллельном матче "Лестер" победил греческий АЕК со счетом 2: 1.
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