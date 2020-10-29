"Заря" во второй раз подряд проиграла в Лиге Европы
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Два гола луганский клуб пропустил в первые 10 минут. На 4-й минуте отличился Паулиньйо, а на 11-й преимущество "Браги" удвоил Николас Гайтан.
На последних секундах матча "Заря" сократила отставание, забил Дмитрий Иванисеня, но времени отыграться уже не хватило - 1:2.
После 2-го тура луганская "Заря" занимает последнюю строчку в группе G и делит ее с АЕКом. 1-2 место заняли обидчики украинцев "Брага" и "Лестер".
В следующем туре "Заря" сыграет дома против АЕКа, а "Лестер" поборется с "Брагой" за первое место.
Лига Европы
2-й тур
29 октября
Группа G
"Заря" (Украина) - "Брага" (Португалия) 1:2
Голы: Паулиньйо, 4, Гайтан, 11 - Иванисеня, 90 + 6
"Заря": Василь, Фаворов (Перович, 87), Вернидуб (к), Цвек, Хомченовский, Иванисеня, Юрченко (Абу Ханна, 87), Назарина, Кочергин, Кабаев (Сайядманеш, 81), Лунев (Гладкий, 62).
"Брага": Матеус, Есгаю (Тормена, 90 + 1), Виана, Раул Силва, Карму, Моура, Каштру (Ельмусрати, 79), Франсержиу, Гайтан (Медейруш, 70), Паулинью (Шеттине, 79), Орта.
- 22 октября в 1-м туре группового раунда английский "Лестер" победил луганскую "Зарю" со счетом 3:0.
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