"Лестер" победил АЕК в матче соперников "Зари"

29 октября, 2020, 22:00

Во 2-м туре группового этапа Лиги Европы английский "Лестер" победил греческий АЕК со счетом 2:1

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Счет в матче был открыт на 18-й минуте, форвард "Лестера" Джейми Варди реализовал пенальти. В конце первого тайма "лисы" удвоили преимущество - гол на счету Хамза Чудхури.

За АЕК отличился 25-летний Муамер Танкович, который забил на 49-й минуте. Украинский хавбек греков Евгений Шахов провел на футбольном поле 86 минут. Защитник Дмитрий Чигринский не попал в заявку из-за травмы.

После 2-го тура луганская "Заря" занимает последнюю строчку в группе G и делит ее с АЕКом. 1-2 место заняли обидчики украинцев "Брага" и "Лестер".

В следующем туре "Заря" сыграет дома против АЕКа, а "Лестер" поборется с "Брагой" за первое место.

Лига Европы

2-й тур

29 октября

Группа G

АЕК (Греция) - "Лестер" (Анлия) 1:2

Голы: Танкович, 49 - Варди, 18 (пен.), Чудхури, 39

29 октября во 2-м туре группового этапа Лиги Европы луганская "Заря" проиграла португальской "Браге" со счетом 2:1.

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