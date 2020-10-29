"Лестер" победил АЕК в матче соперников "Зари"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Счет в матче был открыт на 18-й минуте, форвард "Лестера" Джейми Варди реализовал пенальти. В конце первого тайма "лисы" удвоили преимущество - гол на счету Хамза Чудхури.
За АЕК отличился 25-летний Муамер Танкович, который забил на 49-й минуте. Украинский хавбек греков Евгений Шахов провел на футбольном поле 86 минут. Защитник Дмитрий Чигринский не попал в заявку из-за травмы.
После 2-го тура луганская "Заря" занимает последнюю строчку в группе G и делит ее с АЕКом. 1-2 место заняли обидчики украинцев "Брага" и "Лестер".
В следующем туре "Заря" сыграет дома против АЕКа, а "Лестер" поборется с "Брагой" за первое место.
Лига Европы
2-й тур
29 октября
Группа G
АЕК (Греция) - "Лестер" (Анлия) 1:2
Голы: Танкович, 49 - Варди, 18 (пен.), Чудхури, 39
(@LCFC) October 29, 202
- 29 октября во 2-м туре группового этапа Лиги Европы луганская "Заря" проиграла португальской "Браге" со счетом 2:1.
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