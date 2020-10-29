"Тоттенхэм" сенсационно проиграл "Антверпену" в Лиге Европы
29 октября, 2020, 22:09
Лондонский "Тоттенхэм" проиграл бельгийскому "Антверпену" во 2-м туре группового этапа Лиги Европы
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Единственный гол во встрече был забит на 29-й минуте: израильтянин Лиор Рефаелов поразил ворота Уго Льориса после передачи экс-форварда "Динамо" Мбокани.
После 2-го тура "Тоттенхэм" делит 2-3 места в турнирной таблице группы J с австрийским ЛАСКом. "Антверпен" с 6 очками возглавляет квартет. Болгарский "Лудогорец" после 2 поражений идет последним.
Лига Европы
2-й тур
29 октября
Группа J
"Антверпен" (Бельгия) - "Тоттенхэм" (Англия) 1:0
Гол: Рефаелов, 29
- 29 октября во 2-м туре группового этапа Лиги Европы луганская "Заря" проиграла португальской "Браге" со счетом 2:1.
- В параллельном матче "Лестер" победил греческий АЕК со счетом 2:1.
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