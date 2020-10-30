В МВФ отреагировали на решение КСУ по е-декларациям
Об этом говорится в ответе МВФ на запрос Укринформа о реакции на решение Конституционного суда Украины о е-декларировании.
"Запуск комплексной электронной системы доступа к информации об активах и доходах высокопоставленных чиновников в 2016 году был и остается критически важным шагом вперед в борьбе с коррупцией, и его не нужно отменять", - отметили в МВФ.
В фонде заявили, что важнейшим элементом взаимодействия с Украиной остается создание эффективной антикоррупционной инфраструктуры.
"Поддержка и усиление эффективности всех антикоррупционных институтов в Украине является ключевым фактором для развертывания более мощного и равного роста, а следовательно, является важным обязательством по программе, поддержанной МВФ", - отмечается в ответе.
- Посол Украины при ЕС Николай Точицкий заявил, что в Евросоюзе обеспокоены решениями КСУ относительно антикоррупционных органов и могут приостановить безвиз.
- Посольство США сделало заявление в поддержку борьбы против попыток повредить реформам, проведенным в Украине после Революции Достоинства.
- Послы стран "Большой семерки" выразили обеспокоенность решениями Конституционного суда по антикоррупционной инфраструктуре.
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Группа депутатов Европейского парламента обнародовала заявление, в котором призывает Кабмин и Раду заполнить юридический пробел, возникший в результате решения КСУ относительно антикоррупционного законодательства.
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