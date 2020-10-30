Тренер обвинил украинского футболиста в поражении в Лиге Европы
Об этом сообщает belgiumsoccer.be.
Де Деккер уверен, что если бы Яремчук реализовал пенальти, то матч мог сложиться по-другому.
"У нас есть список пенальтистов, Яремчук все еще в нем. По этому поводу есть договоренность. Это разочарование для него и команды, он промахнулся. В случае гола матч мог бы сложиться по-другому. Собираемся ли мы скорректировать этот список? Возможно. Но я не хочу сейчас много об этом говорить. Мы должны обсудить это внутри команды", - сказал тренер.
На 14-й минуте Роман Яремчук не реализовал пенальти, хоть и попал в створ ворот. Форвард 8 раз потерял мяч и 5раз попал в офсайд. Сделал 23 касания за время, проведенное на поле. На его счету 14 передач, из них 79% точных.
"Гент" проиграл "Гоффенгайму" со счетом 4:1 и после 2-го тура занимает последнее место в группе L.
- 29 октября во 2-м туре группового этапа Лиги Европы луганская "Заря" проиграла португальской "Браге" со счетом 2:1.
- В параллельном матче "Лестер" победил греческий АЕК со счетом 2:1.
- 30 октября форварда сборной Украины Романа Яремчука признали худшим игроком матча Лиги Европы "Гент" - "Хоффенхайм".
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