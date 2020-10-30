Форварда сборной Украины признали худшим игроком матча Лиги Европы
30 октября, 2020, 12:34
Форварда сборной Украины Романа Яремчука признали худшим игроком матча Лиги Европы "Гент" - "Хоффенхайм"
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на whoscored.
Украинский нападающий "Гента" провел на футбольном поле 69 минут и получил самую низкую оценку среди всех игроков, которые появлялись в матче - 5,7.
На 14-й минуте Роман Яремчук не реализовал пенальти, хотя и попал в створ ворот. Форвард 8 раз потерял мяч и 5 попал в офсайд. Сделал 23 прикосновения за время, котрое провел на поле. На его счету 14 передач, из них 79% точных.
"Гент" проиграл "Гоффенгайму" со счетом 4: 1 и после 2-го тура занимает последнее место в группе L.
- 29 октября во 2-м туре группового этапа Лиги Европы луганская "Заря" проиграла португальской "Браге" со счетом 2: 1.
- В параллельном матче "Лестер" победил греческий АЕК со счетом 2: 1.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
19 октября, 2020 Готова ли Украина ко второй волне COVID-19: экспертный опрос
-
-
18 октября, 2020 Выборы мэра Днепра: победит ли Филатов Вилкула
-
Читайте также
-
19 октября, 2020 Готова ли Украина ко второй волне COVID-19: экспертный опрос
-
-
18 октября, 2020 Выборы мэра Днепра: победит ли Филатов Вилкула