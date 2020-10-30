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Espreso.tvСпортФорварда сборной Украины признали худшим игроком матча Лиги Европы

Форварда сборной Украины признали худшим игроком матча Лиги Европы


фото: Getty Images
Форварда сборной Украины Романа Яремчука признали худшим игроком матча Лиги Европы "Гент" - "Хоффенхайм"

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на whoscored.

Украинский нападающий "Гента" провел на футбольном поле 69 минут и получил самую низкую оценку среди всех игроков, которые появлялись в матче - 5,7.

На 14-й минуте Роман Яремчук не реализовал пенальти, хотя и попал в створ ворот. Форвард 8 раз потерял мяч и 5 попал в офсайд. Сделал 23 прикосновения за время, котрое провел на поле. На его счету 14 передач, из них 79% точных.

"Гент" проиграл "Гоффенгайму" со счетом 4: 1 и после 2-го тура занимает последнее место в группе L.

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