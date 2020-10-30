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Espreso.tvЭкономикаСБУ лишат права расследовать экономические преступления - Железняк

СБУ лишат права расследовать экономические преступления - Железняк


фото: goloszmin
Службу безопасности Украины лишат права надзора за экономическими преступлениями

Об этом народный депутат партии "Голос" Ярослав Железняк написал в Facebook.

"Наш комитет налоговой и финансовой политики по моей инициативе пересмотрел свое решение о Бюро экономической безопасности 3087-д в части полномочия СБУ. Экономику из СБУ полностью убрали", - написал Железняк.

  • Напомним, 3 сентября Верховная Рада приняла за основу проект закона о создании Бюро экономической безопасности.
  • 28 сентября первый заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк написал в Facebook, что комитет рекомендовал парламенту оставить Службе безопасности Украины надзор по экономическим преступлениям.
  • По словам главы Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, депутаты поддержали исключение из проекта закона о создании Бюро экономической безопасности всех норм, касающихся расследований в сфере экономики, с сфере деятельности Службы безопасности Украины.

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