СБУ лишат права расследовать экономические преступления - Железняк
30 октября, 2020, 13:30
Службу безопасности Украины лишат права надзора за экономическими преступлениями
Об этом народный депутат партии "Голос" Ярослав Железняк написал в Facebook.
"Наш комитет налоговой и финансовой политики по моей инициативе пересмотрел свое решение о Бюро экономической безопасности 3087-д в части полномочия СБУ. Экономику из СБУ полностью убрали", - написал Железняк.
- Напомним, 3 сентября Верховная Рада приняла за основу проект закона о создании Бюро экономической безопасности.
- 28 сентября первый заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк написал в Facebook, что комитет рекомендовал парламенту оставить Службе безопасности Украины надзор по экономическим преступлениям.
- По словам главы Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, депутаты поддержали исключение из проекта закона о создании Бюро экономической безопасности всех норм, касающихся расследований в сфере экономики, с сфере деятельности Службы безопасности Украины.
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