Рада приняла за основу закон о Бюро экономической безопасности

3 сентября, 2020, 12:10

Верховная Рада приняла в первом чтении закон о создании Бюро экономической безопасности

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Законопроект в первом чтении поддержали 245 народных депутатов.

Проект представил председатель финомитета Рады Данил Гетманцев.

Этот новый орган должен стать единственным, который будет заниматься расследованиями финансовых преступлений.

Гетманцев сообщил, что предусмотренные законопроектом изменения в Уголовный процессуальный кодекс вынесены в отдельный законопроект. Кроме того, для согласования с Конституцией, предлагается подчинить бюро Кабинету министров, а не президенту, как говорится в законопроекте.