"Измены нет": Гетманцев заявил, что СБУ не будет заниматься экономическими преступлениями

29 сентября, 2020, 17:24

По словам председателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данила Гетманцева, депутаты поддержали исключение из проекта закона о создании Бюро экономической безопасности всех норм, касающихся расследований в сфере экономики, из сферы деятельности Службы безопасности Украины

Об этом Гетманцев написал в Теlegram.

"Друзья, спасибо коллеге Я. Железняк за бдительность, однако в законопроекте БЭБ (бюро экономической безопасности, - ред.) Никакой измены нет", - написал Гетманцев.

По его словам, комитет поддержал исключение всех норм, касающихся расследований в сфере экономики во всех отраслевых законах, затрагивающих компетентные функции СБУ.

Гетманцев заметил, что деятельность подразделений СБУ строго ограничена оставшимися функциями.

"Итак, все ок. СБУ не занимается экономикой, как и обещали", - подчеркнул Гетманцев.

Напомним, 3 сентября Верховная Рада приняла за основу проект закона о создании Бюро экономической безопасности.

28 сентября первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк написал в Facebook, что комитет рекомендовал парламенту оставить Службе безопасности Украины надзор по экономическим преступлениям.

Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал Верховной Раде Украины принять в целом законопроект о Бюро экономической безопасности.

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