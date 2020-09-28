Комитет Рады рекомендовал оставить право расследовать экономические преступления за СБУ, - нардеп Железняк
28 сентября, 2020, 17:45
Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал парламенту оставить Службе безопасности Украины надзор за экономическими преступлениями
Об этом первый заместитель председателя комитета Ярослав Железняк в Facebook.
"Комитет проголосовал за то, чтобы де-факто оставить экономику как подразделение СБУ. То есть не только Бюро экономической безопасности будет иметь право лезть к бизнесу, но и СБУ", - написал он.
Нардеп добавил, что не хватило одного голоса на комитете, чтобы одобрить "нормальную редакцию".
- Напомним, Верховная Рада приняла в первом чтении закон о создании Бюро экономической безопасности.
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