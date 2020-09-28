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Espreso.tvОбществоКомитет Рады рекомендовал оставить право расследовать экономические преступления за СБУ, - нардеп Железняк

Комитет Рады рекомендовал оставить право расследовать экономические преступления за СБУ, - нардеп Железняк


фото: goloszmin
Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал парламенту оставить Службе безопасности Украины надзор за экономическими преступлениями

Об этом первый заместитель председателя комитета Ярослав Железняк в Facebook.

"Комитет проголосовал за то, чтобы де-факто оставить экономику как подразделение СБУ. То есть не только Бюро экономической безопасности будет иметь право лезть к бизнесу, но и СБУ", - написал он.

Нардеп добавил, что не хватило одного голоса на комитете, чтобы одобрить "нормальную редакцию".

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