ГБР расследует возможную госизмену председателя КСУ Тупицкого
Об этом сообщает пресс-служба ГБР .
По информации, Тупицкий в июле 2018 года, самовольно занял не отведенный ему земельный участок и заключил сделку, которой признал полномочия органов РФ по отчуждению украинского земельного участка.
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Таким образом он совершил деяние в ущерб суверенитету, территориальной целостности, государственной и экономической безопасности Украины, квалифицируемые по ч. 2 ст. 197-1 и ч. 1 ст. 111 УК Украины.
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Санкция предусматривает лишение свободы от 12 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.
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- 30 октября председатель Конституционного суда Александр Тупицкий заявил, что не придет на допрос в ГБР.
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