ГБР расследует возможную госизмену председателя КСУ Тупицкого

30 октября, 2020, 15:19

Следователями ГБР начато расследование по фактам самовольного занятия земельного участка, а также совершения госизмены председателем Конституционного Суда Украины Александром Тупицкого

Об этом сообщает пресс-служба ГБР .

По информации, Тупицкий в июле 2018 года, самовольно занял не отведенный ему земельный участок и заключил сделку, которой признал полномочия органов РФ по отчуждению украинского земельного участка.

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Таким образом он совершил деяние в ущерб суверенитету, территориальной целостности, государственной и экономической безопасности Украины, квалифицируемые по ч. 2 ст. 197-1 и ч. 1 ст. 111 УК Украины.

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Санкция предусматривает лишение свободы от 12 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

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