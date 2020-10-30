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Espreso.tvОбществоГлава КС Тупицкий отказался прийти на допрос в ГБР

Глава КС Тупицкий отказался прийти на допрос в ГБР


фото: rbc.ua
30 октября глава Конституционного суда Александр Тупицкий заявил, что не придет на допрос в ГБР

Об этом глава Конституционного суда Александр Тупицкий заявил на пресс-конференции, передает Еспресо.TV.

"Я попрошу вас не удивляться, что я не появлюсь на допрос. Почему? Фактически, обнародован мне подозрение. Какой же я свидетель после этого?", - сказал Тупицкий.

Глава КС отметил, что накануне вечером его разыскивали двое следователей ГБР.

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"Вчера вечером, в 11:00 ночи, меня ищут двое следователей для вручения повестки в качестве свидетеля. Когда сегодня в суд поступила официальная повестка по электронной почте. Зачем в 11:00 ночи искать главу суда, заходить в дом, где есть консьерж, выспрашивать, как глава суда приезжает - с охраной или нет, какими подъездами пользуется, в какое время это происходит. Это двое следователей Государственного бюро расследований. Как только они каким-то образом узнают телефон моей жены и сбрасывают эту повестку на WhatsApp ей, в эфире сразу идет комментарий, почему вызывают на официальном сайте ГБР, почему вызывают главу КС. По проверке в причастности к преступлениям, которые проверяются в системе хозяйственных судов, где я раньше работал. Это о автоматическом распределении и прочее ", - прокомментировал он.

Тупицкий уточнил, что дело, о котором идет речь, затрагивает события 2013-2014 годов, по которым он уже дважды был допрошен.

"Меня допрашивал отдел Горбатюка. Вы понимаете, что это отдел, который не подчинялся даже генеральному прокурору Луценко. И если бы там было подозрение, я бы там уже был с подозрением. Рябошапка проверял этот вопрос, по провокации определенных лиц. Не было вручено подозрение" , - добавил Тупицкий.

"Поэтому действует процессуальный закон - есть основания, есть процессуальное руководство Генеральной прокуратуры, тогда пожалуйста - допросы, защиту и так далее", - резюмировал Тупицкий.

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