"Я не признаю Крым российским, но обстоятельства сложились так", - глава КС Тупицкий о незадекларированной недвижимости на оккупированном полуострове

30 октября, 2020, 13:11

Глава Конституционного Суда Александр Тупицкий подтвердил информацию относительно переоформления земельного участка в оккупированном Крыму

Об этом глава КС Александр Тупицкий заявил на пресс-конференции, передает Еспресо.TV.

"Все правильно указано", - прокомментировал Тупицкий сведения о своем участке.

Глава КС отметил, что этот участок уже был в его собственности до оккупации Крыма.

Он заявил, что кадастры, составленные российской оккупационной администрацией, не соответствовали кадастрам, составленным Украиной, соответственно, участок его соседа "наложился" на участок Тупицкого. Размер несоответствия, по словам Тупицкого, составил 1,2 сотки.

Тупицкий рассказал, что решил ситуацию путем оформления договора купли-продажи. Вместе с тем, он не знал и не знает, как оформить это в Украине, поэтому не задекларировал этого юридического соглашения.

"Я не признаю Крым российским. Но обстоятельства не от меня зависят. Когда откроете декларацию, увидите - там определенные сведения ты должен внести: что это за земельный участок, где он, кадастровый номер, его оценка и так далее. Вносить то, чего ты не признаешь, - также будут разные мнения ", - заявил Тупицкий.

Тупицкий отрицает, что у него был умысел скрыть данный факт. Однако признает, что должен был обратиться в НАПК за разъяснением, как ему поступить в данной ситуцации.

Глава КС также подчеркнул, что является невъездным в оккупированный Крым и добавил, что против него Россия ввела экономические санкции. Тупицкий акцентировал, что не признает Крым российским и считает его украинским.

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