ГБР вызвало голову КСУ Тупицкого на допрос относительно возможного участия в преступной организации

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

"Следователями ГБР расследуется ряд уголовных производств, в которых следственным путем проверяется председатель Конституционного Суда в совершении преступлений в составе преступной организации", - сообщил и.о. директора ГБР Алексей Сухачев.

Исследуется влияние преступной организации на деятельность судов, вынесение ими неправосудных решений в интересах приближенных лиц для незаконного отчуждения имущества.

Тупицкого вызвали для допроса на 2 ноября.