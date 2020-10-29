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Espreso.tvОбществоГБР вызвало голову КСУ Тупицкого на допрос относительно возможного участия в преступной организации

ГБР вызвало голову КСУ Тупицкого на допрос относительно возможного участия в преступной организации

Председатель КСУ Александр Тупицкий проверяется на участие в преступной организации, совершенных в ее составе преступлениях, а также в сокрытии преступлений

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

"Следователями ГБР расследуется ряд уголовных производств, в которых следственным путем проверяется председатель Конституционного Суда в совершении преступлений в составе преступной организации", - сообщил и.о. директора ГБР Алексей Сухачев.

Исследуется влияние преступной организации на деятельность судов, вынесение ими неправосудных решений в интересах приближенных лиц для незаконного отчуждения имущества.

Тупицкого вызвали для допроса на 2 ноября.

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