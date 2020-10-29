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Espreso.tvСпортУсик провел открытую тренировку перед боем с Чисорой. Фоторепортаж

Усик провел открытую тренировку перед боем с Чисорой. Фоторепортаж


фото: facebook.com/K2Ukraine
Украинский боксер Александр Усик провел в Лондоне открытую тренировку перед поединком с британцем Дереком Чисорой

Об этом сообщает промоутерская компания K2 Promotions.

Открытая тренировка Усика прошла в Лондоне.

Бой украинца против британца Дерека Чисоры состоится 31 октября на стадионе "Уэмбли". Он станет для бывшего абсолютного чемпиона мира в крузервейте (до 90,7 кг) вторым в супертяжелом весе.

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  • Напомним, 28 октября украинский боксер Иван Редкач заявил, что его соотечественник Александр Усик перед боем с Дереком Чисорой находится в плохой форме.
  • 29 октября Усик заверил, что его не интересует мнение других о его шансах добиться успеха в супертяжелом весе.
  • Промоутер Дерека Чисоры Дэвид Хэй спрогнозировал, что в бою против британского боксера украинец Александр Усик повторит судьбу своего соотечественника Василия Ломаченко.

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