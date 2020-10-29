Усик провел открытую тренировку перед боем с Чисорой. Фоторепортаж
29 октября, 2020, 15:15
Украинский боксер Александр Усик провел в Лондоне открытую тренировку перед поединком с британцем Дереком Чисорой
Об этом сообщает промоутерская компания K2 Promotions.
Открытая тренировка Усика прошла в Лондоне.
Бой украинца против британца Дерека Чисоры состоится 31 октября на стадионе "Уэмбли". Он станет для бывшего абсолютного чемпиона мира в крузервейте (до 90,7 кг) вторым в супертяжелом весе.
- Напомним, 28 октября украинский боксер Иван Редкач заявил, что его соотечественник Александр Усик перед боем с Дереком Чисорой находится в плохой форме.
- 29 октября Усик заверил, что его не интересует мнение других о его шансах добиться успеха в супертяжелом весе.
- Промоутер Дерека Чисоры Дэвид Хэй спрогнозировал, что в бою против британского боксера украинец Александр Усик повторит судьбу своего соотечественника Василия Ломаченко.
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