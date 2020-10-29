Правительство обязало НАПК безотлагательно восстановить доступ к реестру е-деклараций

29 октября, 2020, 19:42

Кабинет министров принял распоряжение, которым обязал НАПК восстановить доступ к Единому реестру электронных деклараций

Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов в Telegram.

"Только что на внеочередном заседании правительства с участием президента Украины Владимира Зеленского во исполнение решения СНБО приняли Распоряжение, которым обязали НАПК безотлагательно восстановить доступ гражданам в реестр деклараций чиновников и обеспечить механизм их спецпроверки", - подчеркнул он.

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