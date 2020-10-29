 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоПравительство обязало НАПК безотлагательно восстановить доступ к реестру е-деклараций

Правительство обязало НАПК безотлагательно восстановить доступ к реестру е-деклараций

Кабинет министров принял распоряжение, которым обязал НАПК восстановить доступ к Единому реестру электронных деклараций

Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов в Telegram.

"Только что на внеочередном заседании правительства с участием президента Украины Владимира Зеленского во исполнение решения СНБО приняли Распоряжение, которым обязали НАПК безотлагательно восстановить доступ гражданам в реестр деклараций чиновников и обеспечить механизм их спецпроверки", - подчеркнул он.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

29 октября, 2020 четверг

больше новостей

29 октября, 2020 четверг

28 октября, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать