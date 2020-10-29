Правительство обязало НАПК безотлагательно восстановить доступ к реестру е-деклараций
29 октября, 2020, 19:42
Кабинет министров принял распоряжение, которым обязал НАПК восстановить доступ к Единому реестру электронных деклараций
Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов в Telegram.
"Только что на внеочередном заседании правительства с участием президента Украины Владимира Зеленского во исполнение решения СНБО приняли Распоряжение, которым обязали НАПК безотлагательно восстановить доступ гражданам в реестр деклараций чиновников и обеспечить механизм их спецпроверки", - подчеркнул он.
- Напомним, КСУ отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование доходов.
- У Зеленского назвали угрозой безвизу и евроинтеграции решение КСУ по антикоррупционной инфраструктуре и анонсировали "инициативу, чтобы восстановить эффективную работу системы".
- НАПК закрыло реестр е-деклараций во исполнение решения КСУ.
- В Европейском Союзе заявили, что обеспокоены решениями Конституционного суда Украины о деятельности антикоррупционных органов, и это может стать основанием для временной остановки безвиза.
- Послы стран "Большой семерки" выразили обеспокоенность решениями Конституционного суда по антикоррупционной инфраструктуре.
- Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский заявил, что несмотря на решение Конституционного суда по НАПК система е-декларирования в Украине будет работать.
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