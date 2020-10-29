Лучшим футболистом матча ЛЧ против "Динамо" стал воспитанник "Шахтера"
29 октября, 2020, 13:15
Лучшим игроком матча Лиги чемпионов между "Ференцварошем" и "Динамо" стал украинский футболист венгерского клуба Александр Зубков
Об этом сообщает "Команда 1" .
Александр Зубков получил от InStat за игру между "Ференцварошем" и "Динамо" 301 балл. Он сделал 1 результативную передачу, выполнил 60 тактико-тактических действий с нехваткой в 28%, нанес 5 ударов по воротам и выиграл 12 единоборств.
Лучшим игроком "Динамо" стал Александр Караваев, в активе которого 276 баллов.
24-летний Александр Зубков является воспитанником "Шахтера". За "Ференцварош" выступает с 2019 года. В нынешнем сезоне сыграл за команду из Будапешта 9 матчей, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.
- 28 октября во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов киевское "Динамо" на выезде сыграло вничью с венгерским "Ференцварошем" .
- Полузащитник "Динамо" Виктор Цыганков забил в ворота "Ференцвароша" 1500-й гол украинских клубов в еврокубковых турнирах.
- Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу заявил, что киевляне заслуживали победу над "Ференцварошем" в матче Лиги чемпионов.
- Тренер "Ференцвароша" Сергей Ребров отметил, что его команда получила важное очко в ключевой игре Лиги чемпионов с "Динамо".
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