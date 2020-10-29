Лучшим футболистом матча ЛЧ против "Динамо" стал воспитанник "Шахтера"

29 октября, 2020, 13:15

Лучшим игроком матча Лиги чемпионов между "Ференцварошем" и "Динамо" стал украинский футболист венгерского клуба Александр Зубков

Об этом сообщает "Команда 1" .

Александр Зубков получил от InStat за игру между "Ференцварошем" и "Динамо" 301 балл. Он сделал 1 результативную передачу, выполнил 60 тактико-тактических действий с нехваткой в 28%, нанес 5 ударов по воротам и выиграл 12 единоборств.

Лучшим игроком "Динамо" стал Александр Караваев, в активе которого 276 баллов.

24-летний Александр Зубков является воспитанником "Шахтера". За "Ференцварош" выступает с 2019 года. В нынешнем сезоне сыграл за команду из Будапешта 9 матчей, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

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