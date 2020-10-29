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Espreso.tvСпортРебров отреагировал на камбэк "Ференцвароша" в матче с "Динамо"

Ребров отреагировал на камбэк "Ференцвароша" в матче с "Динамо"


фото: fradi.hu
Главный тренер венгерского "Ференцвароша" Сергей Ребров заявил, что его команда получила важное очко в ключевой игре Лиги чемпионов с "Динамо"

Об этом сообщает официальный сайт "Динамо" .

После ничьей 2: 2 украинский тренер команды из Будапешта заявил, что в "Ференцварош" довольны игрой.

"Первый тайм был не таким удачным, но второй дал импульс нашей игре. В первом тайме мы не были достаточно агрессивными, игра не была достаточно комбинационной. А во втором тайме мы забили гол, игра стала открытой, и вторая половина матча показала, что сможем выиграть. Мы начали играть смелее", - сказал Ребров.

Он добавил, что венграм не хватало опыта выступлений в Лиге чемпионов, который команда постепенно приобретает.

"Наша команда не имела опыта играть на таком уровне и мы получили сильного соперника. Во втором тайме нам помог забитый гол и еще больше нам поможет добытое очко в поединке. Поединок с "Динамо" был важным для меня и всей команды. У нас был сильный соперник. Отдельно хочу отметить, что игроки услышали меня после первого тайма. Эта игра была для нас ключевой ", - отметил Ребров.

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