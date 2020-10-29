Ребров отреагировал на камбэк "Ференцвароша" в матче с "Динамо"
Об этом сообщает официальный сайт "Динамо" .
После ничьей 2: 2 украинский тренер команды из Будапешта заявил, что в "Ференцварош" довольны игрой.
"Первый тайм был не таким удачным, но второй дал импульс нашей игре. В первом тайме мы не были достаточно агрессивными, игра не была достаточно комбинационной. А во втором тайме мы забили гол, игра стала открытой, и вторая половина матча показала, что сможем выиграть. Мы начали играть смелее", - сказал Ребров.
Он добавил, что венграм не хватало опыта выступлений в Лиге чемпионов, который команда постепенно приобретает.
"Наша команда не имела опыта играть на таком уровне и мы получили сильного соперника. Во втором тайме нам помог забитый гол и еще больше нам поможет добытое очко в поединке. Поединок с "Динамо" был важным для меня и всей команды. У нас был сильный соперник. Отдельно хочу отметить, что игроки услышали меня после первого тайма. Эта игра была для нас ключевой ", - отметил Ребров.
- 28 октября во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов киевское "Динамо" на выезде сыграло вничью с венгерским "Ференцварошем" .
- Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу заявил, что киевляне заслуживали победы над венгерским "Ференцварошем" в матче Лиги чемпионов.
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