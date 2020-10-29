Гол футболиста "Динамо" Цыганкова стал 1500-м для украинских клубов в еврокубках

29 октября, 2020, 11:49

Полузащитник "Динамо" Виктор Цыганков забил в ворота венгерского "Ференцвароша" 1500-й гол украинских клубов в еврокубковых турнирах

Об этом сообщает официальный сайт "Динамо".

В матче 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов против "Ференцвароша" Виктор Цыганков реализовал пенальти на 28-й минуте.

Этот гол стал 1500-м всех украинских клубов во всех еврокубковых матчах. Интересно, что второй мяч бело-синих, автором которого стал уругваец Карлос де Пена, оказался 580-м для "Динамо" в континентальных клубных турнирах.

В итоге этих голов не хватило киевлянам для победы - они сыграли в Будапеште вничью 2: 2.

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