Гол футболиста "Динамо" Цыганкова стал 1500-м для украинских клубов в еврокубках
29 октября, 2020, 11:49
Полузащитник "Динамо" Виктор Цыганков забил в ворота венгерского "Ференцвароша" 1500-й гол украинских клубов в еврокубковых турнирах
Об этом сообщает официальный сайт "Динамо".
В матче 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов против "Ференцвароша" Виктор Цыганков реализовал пенальти на 28-й минуте.
Этот гол стал 1500-м всех украинских клубов во всех еврокубковых матчах. Интересно, что второй мяч бело-синих, автором которого стал уругваец Карлос де Пена, оказался 580-м для "Динамо" в континентальных клубных турнирах.
В итоге этих голов не хватило киевлянам для победы - они сыграли в Будапеште вничью 2: 2.
- 28 октября во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов киевское "Динамо" на выезде сыграло вничью с венгерским "Ференцварошем" .
- Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу заявил, что киевляне заслуживали победу над "Ференцварошем" в матче Лиги чемпионов.
- Тренер "Ференцвароша" Сергей Ребров отметил, что его команда получила важное очко в ключевой игре Лиги чемпионов с "Динамо".
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