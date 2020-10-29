Капитан "Зари" назвал причину поражения "Браге" в Лиге Европы

29 октября, 2020, 22:28

Капитан луганской "Зари" Виталий Вернидуб считает, что украинцы проиграли "Браге", потому что ужасно вошли в игру

Об этом сообщает "Трибуна".

Луганчане планировали провести матч по-другому.

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"Ужасно вошли в игру, очень плохо. Все планировали по-другому. Пропустили 2 гола, надо было что-то менять, больше атаковать. Первоначальный план полностью не сработал. В моменте с первым голом была моя персональная ошибка: шла подача, я на мгновение отпустил игрока. Паулинью - высокого уровня футболист, он такие моменты щелкает. Моя индивидуальная недоработка привела к голу. Были нюансы и кроме реализации: ошибки, которые допускали защитники, в том числе и я, в индивидуальных единоборствах", - сказал Вернидуб.

После 2-го тура луганская "Заря" занимает последнюю строчку в группе G и делит ее с АЕКом. 1-2 места заняли обидчики украинцев "Брага" и "Лестер".

В следующем туре "Заря" сыграет дома против АЕКа, а "Лестер" поборется с "Брагой" за первое место.

29 октября во 2-м туре группового этапа Лиги Европы луганская "Заря" проиграла португальской "Браге" со счетом 2:1.

В параллельном матче "Лестер" победил греческий АЕК со счетом 2:1.

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