"Милан" повторил невероятное достижение 1929 года

29 октября, 2020, 22:19

Во 2-м туре группового этапа Лиги Европы итальянский "Милан" разгромил пражскую "Спарту" со счетом 3:0

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Opta.

За миланский клуб сегодня отличились Браим Диас, Рафаэль Леау и Диого Далот. На 36-й минуте шведский форвард Златан Ибрагимович не реализовал пенальти.

"Милан" уже 12-й матч подряд забивает больше 2 мячей за одну встречу. Это лучший показатель итальянского топ-клуба начиная с сезона 1929/30.

После 2-го тура Лиги Европы "россонери" возглавляют турнирную таблицу группы H. Следом идет французский "Лилль" с 4 очками, шотландский "Селтик" с 1 баллом и пражская "Спарта", которая проиграла два матча ЛЕ.

OptaPaolo (@OptaPaolo) October 29 2020

29 октября во 2-м туре группового этапа Лиги Европы луганская "Заря" проиграла португальской "Браге" со счетом 2:1.

В параллельном матче "Лестер" победил греческий АЕК со счетом 2:1.

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