"Милан" повторил невероятное достижение 1929 года
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Opta.
За миланский клуб сегодня отличились Браим Диас, Рафаэль Леау и Диого Далот. На 36-й минуте шведский форвард Златан Ибрагимович не реализовал пенальти.
"Милан" уже 12-й матч подряд забивает больше 2 мячей за одну встречу. Это лучший показатель итальянского топ-клуба начиная с сезона 1929/30.
После 2-го тура Лиги Европы "россонери" возглавляют турнирную таблицу группы H. Следом идет французский "Лилль" с 4 очками, шотландский "Селтик" с 1 баллом и пражская "Спарта", которая проиграла два матча ЛЕ.
OptaPaolo (@OptaPaolo) October 29 2020
- 29 октября во 2-м туре группового этапа Лиги Европы луганская "Заря" проиграла португальской "Браге" со счетом 2:1.
- В параллельном матче "Лестер" победил греческий АЕК со счетом 2:1.
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