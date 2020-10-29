Капитан "Динамо" повторил еврокубковый антирекорд экс-игрока "Шахтера"
29 октября, 2020, 17:59
В матче Лиги чемпионов против венгерского "Ференцвароша" капитан "Динамо" Сергей Сидорчук заработал третью красную карточку в еврокубках
Об этом сообщает sport.ua.
Хавбек повторил антирекорд для игроков украинских клубов, который принадлежит экс-защитнику донецкого "Шахтера" Александру Кучеру.
Впервые Сидорчук был удален с поля 13 сентября 2016 года в домашнем поединке динамовцев с итальянским "Наполи" в групповом турнире Лиги чемпионов (1:2). А второй раз был 28 ноября 2019-го в гостевом матче киевлян с норвежским "Мальме" в групповом раунде Лиги Европы, который также завершился поражением бело-синих - 3:4.
- 28 октября во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов киевское "Динамо" на выезде сыграло вничью с венгерским "Ференцварошем" .
- Полузащитник "Динамо" Виктор Цыганков забил в ворота "Ференцвароша" 1500-й гол украинских клубов в еврокубковых турнирах.
- Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу заявил, что киевляне заслуживали победу над "Ференцварошем" в матче Лиги чемпионов.
- Тренер "Ференцвароша" Сергей Ребров отметил, что его команда получила важное очко в ключевой игре Лиги чемпионов с "Динамо".
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