Капитан "Динамо" повторил еврокубковый антирекорд экс-игрока "Шахтера"

29 октября, 2020, 17:59

В матче Лиги чемпионов против венгерского "Ференцвароша" капитан "Динамо" Сергей Сидорчук заработал третью красную карточку в еврокубках

Об этом сообщает sport.ua.

Хавбек повторил антирекорд для игроков украинских клубов, который принадлежит экс-защитнику донецкого "Шахтера" Александру Кучеру.

Впервые Сидорчук был удален с поля 13 сентября 2016 года в домашнем поединке динамовцев с итальянским "Наполи" в групповом турнире Лиги чемпионов (1:2). А второй раз был 28 ноября 2019-го в гостевом матче киевлян с норвежским "Мальме" в групповом раунде Лиги Европы, который также завершился поражением бело-синих - 3:4.

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