 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортКапитан "Динамо" повторил еврокубковый антирекорд экс-игрока "Шахтера"

Капитан "Динамо" повторил еврокубковый антирекорд экс-игрока "Шахтера"


фото: fcdynamo.kiev.ua
В матче Лиги чемпионов против венгерского "Ференцвароша" капитан "Динамо" Сергей Сидорчук заработал третью красную карточку в еврокубках

Об этом сообщает sport.ua.

Хавбек повторил антирекорд для игроков украинских клубов, который принадлежит экс-защитнику донецкого "Шахтера" Александру Кучеру.

Впервые Сидорчук был удален с поля 13 сентября 2016 года в домашнем поединке динамовцев с итальянским "Наполи" в групповом турнире Лиги чемпионов (1:2). А второй раз был 28 ноября 2019-го в гостевом матче киевлян с норвежским "Мальме" в групповом раунде Лиги Европы, который также завершился поражением бело-синих - 3:4.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

29 октября, 2020 четверг

больше новостей

29 октября, 2020 четверг

28 октября, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать