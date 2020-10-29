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Espreso.tvОбществоФигуранта дела о захвате власти Окружным админсудом Киева уволили с работы

Фигуранта дела о захвате власти Окружным админсудом Киева уволили с работы

Высший совет правосудия освободил от должности председателя Государственной судебной администрации Украины Зиновия Холоднюка по собственному желанию

Об этом сообщает пресс-служба совета.

21 октября в ВСП поступило заявление Холоднюка об увольнении по собственному желанию.

Высший совет правосудия решил освободить Холоднюка от должности по собственному желанию 30 октября.

  • Напомним, 17 июля 2020 года детективы НАБУ сообщили о подозрении в "создании преступной организации и захвате власти" голове Окружного административного суда города Киева Павлу Вовку, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Украины Зеновию Холоднюку.
  • 3 августа Высший антикоррупционный суд избрал главе Государственной судебной администрации Зеновию Холоднюку личное поручительство и отказался назначить залог в 1 млн грн
  • 17 августа ВАКС признал необоснованным ходатайство об отстранении Зеновия Холоднюка от должности председателя ГСА и вернул его прокурорам.
  • 1 октября Высший антикоррупционный суд удовлетворил ходатайство детектива НАБУ об отстранении председателя Государственной судебной администрации Зеновия Холоднюка.
  • 22 октября глава Государственной судебной администрации Зеновий Холоднюк подал в отставку.

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