Дело о "захвате власти" ОАСК: один из фигурантов подал в отставку
22 октября, 2020, 13:11
Глава Государственной судебной администрации Зиновий Холоднюк подал в отставку
Об этом сообщил в комментарии Укринформу руководитель пресс-службы ГСА Андрей Лысенко.
"Зиновий Холоднюк написал заявление об увольнении по собственному желанию", - сказал он.
Лысенко добавил, что заявление должен рассмотреть Высший совет правосудия.
- Напомним, 17 июля 2020 детективы НАБУ сообщили о подозрении в "создании преступной организации и захвате власти" голове Окружного административного суда города Киева Павлу Вовку, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Украины Зеновию Холоднюку.
- 3 августа Высший антикоррупционный суд избрал главе Государственной судебной администрации Зеновию Холоднюку личное поручительство и отказался назначить залог в 1 млн грн
- 17 августа ВАКС признал необоснованным ходатайство об отстранении Зиновия Холоднюка с должности председателя ГСА и вернул его прокурорам.
- 1 октября Высший антикоррупционный суд удовлетворил ходатайство детектива НАБУ об отстранении председателя Государственной судебной администрации Зиновия Холоднюка.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
19 октября, 2020 Виталий Портников: Прошлое не станет будущим
-
-
19 октября, 2020 Готова ли Украина ко второй волне COVID-19: экспертный опрос
-
-
18 октября, 2020 Выборы мэра Днепра: победит ли Филатов Вилкула
Читайте также
-
-
19 октября, 2020 Готова ли Украина ко второй волне COVID-19: экспертный опрос
-