Дело о "захвате власти" ОАСК: один из фигурантов подал в отставку

22 октября, 2020, 13:11

Глава Государственной судебной администрации Зиновий Холоднюк подал в отставку

Об этом сообщил в комментарии Укринформу руководитель пресс-службы ГСА Андрей Лысенко.

"Зиновий Холоднюк написал заявление об увольнении по собственному желанию", - сказал он.

Лысенко добавил, что заявление должен рассмотреть Высший совет правосудия.

Напомним, 17 июля 2020 детективы НАБУ сообщили о подозрении в "создании преступной организации и захвате власти" голове Окружного административного суда города Киева Павлу Вовку, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Украины Зеновию Холоднюку.

3 августа Высший антикоррупционный суд избрал главе Государственной судебной администрации Зеновию Холоднюку личное поручительство и отказался назначить залог в 1 млн грн

17 августа ВАКС признал необоснованным ходатайство об отстранении Зиновия Холоднюка с должности председателя ГСА и вернул его прокурорам.

1 октября Высший антикоррупционный суд удовлетворил ходатайство детектива НАБУ об отстранении председателя Государственной судебной администрации Зиновия Холоднюка.