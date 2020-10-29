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Espreso.tvСпортФутболист "Динамо" установил рекорд в Лиге чемпионов

Футболист "Динамо" установил рекорд в Лиге чемпионов


фото: fcdynamo.kiev.ua
Полузащитник киевского "Динамо" Карлос Де Пена установил личный рекорд в Лиге чемпионов

Об этом сообщает официальный сайт "Динамо".

Уругвайский вингер забил второй гол в ворота "Ференцвароша" (2:2). Этот гол стал для Де Пены третьим в этом еврокубковом сезоне, что является личным рекордом футболиста.

Де Пена впервые забил больше 2 голов в международном клубном турнире. Ранее его достижением было 2 точных удара - в составе уругвайского "Насьоналя" в Копа Либертадорес-2014.

В нынешнем сезоне Де Пена является лучшим бомбардиром "Динамо" в еврокубках - на его счету 3 забитых мяча. Футболист дважды поразил ворота бельгийского "Гента" и вчера забил "Ференцварошу".

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