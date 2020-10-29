Футболист "Динамо" установил рекорд в Лиге чемпионов
29 октября, 2020, 19:49
Полузащитник киевского "Динамо" Карлос Де Пена установил личный рекорд в Лиге чемпионов
Об этом сообщает официальный сайт "Динамо".
Уругвайский вингер забил второй гол в ворота "Ференцвароша" (2:2). Этот гол стал для Де Пены третьим в этом еврокубковом сезоне, что является личным рекордом футболиста.
Де Пена впервые забил больше 2 голов в международном клубном турнире. Ранее его достижением было 2 точных удара - в составе уругвайского "Насьоналя" в Копа Либертадорес-2014.
В нынешнем сезоне Де Пена является лучшим бомбардиром "Динамо" в еврокубках - на его счету 3 забитых мяча. Футболист дважды поразил ворота бельгийского "Гента" и вчера забил "Ференцварошу".
- 28 октября во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов киевское "Динамо" на выезде сыграло вничью с венгерским "Ференцварошем".
- Полузащитник "Динамо" Виктор Цыганков забил в ворота "Ференцвароша" 1500-й гол украинских клубов в еврокубковых турнирах.
- 29 октября капитан "Динамо" Сергей Сидорчук заработал третью красную карточку в еврокубках и повторил антирекорд среди игроков украинских клубов.
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