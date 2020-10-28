Уруский назвал причины катастрофы самолета Ан-26

28 октября, 2020, 15:04

Вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский назвал шесть главных причин катастрофы Ан-26 под Чугуевым 25 сентября

Об этом вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский сказал во время заседания Кабинета министров, передает Еспресо.TV.

"Катастрофа самолета Ан-26, бортовой номер 76, произошла вследствие действий группы опасных факторов. Первым опасным фактором, приведшим в дальнейшем к катастрофе самолета, стал отказ системы ПРТ-24 из системы управления левого двигателя, повлекший возникновение особой ситуации", - сказал Уруский.

По его словам, после установки горизонтального полета экипаж выровнял тягу левого и правого двигателей, что стало вторым опасным фактором, вызвавшим катастрофу. Выпуск экипажем закрылков на этапе захода на посадку и положение 38 градусов было третьим опасным фактором.

"Несвоевременный перевод самолета на снижение и ошибочное построение траектории снижения, попытки как можно быстрее выйти на глиссаду вместо снижения с началом выхода к началу взлетно-посадочной полосы стало четвертым опасным фактором. Учитывая дополнительную тягу третьего двигателя, направленную на полкрыла и выпущенные на 38 градусов закрылки, несимметричное увеличение тяги правого двигателя привело к чрезвычайно сложной полетной ситуации. Искусственное создание несимметричности тяги было пятым фактором, существенно ухудшившим условия полета", - отметил Уруский.

По его словам, с 20:44:05 на борту возникла аварийная ситуация.

"Неустранение скольжения является шестым опасным фактором, который обусловил переход в 20 часов 44 минуты 42 секунды к аварийной ситуации. В 20 часов 44 минуты 49 секунд на скорости сто километров в час с углом крена 75 градусов и углом тангажа 26 градусов, самолет столкнулся с землей", - сказал вицепремьер.

Уруский добавил, что причинами катастрофы, способствовавшими ее возникновению, стали общепринятая в университете практика выполнения на самолете Ан-26 взлетов конвейером, на одном из которых из-за быстротечности процесса экипаж не смог идентифицировать отказ техники и своевременно прекратить взлет; отказ системы левого двигателя в условиях непредусмотренного плановой таблицей полетов выполнения взлета конвейером; общепринятая в военной части практика постоянного превышения установленной одновременного количества и смешивания экипажей на борту самолета; нарушения плановой таблицы полетов, пребывание в шестом полете лиц, которые не были предусмотрены плановой таблицей полетов и непрекращение нарушений руководством полетов.

Среди главных причин катастрофы Уруский также назвал отсутствие действенного контроля за организацией и выполнением полетов со стороны должностных лиц в Харьковском национальном университете им. Кожедуба; системные нарушения правил выполнения полетов в университете; недостаточная профессиональная подготовка экипажа к действиям в особых ситуациях, осуществлению всестороннего анализа характера локального отказа техники по моделированию правильных и слаженных действий.

Напомним, в пятницу, 25 сентября 2020 года, около 20:50 на автодороге Киев-Харьков-Довжанский, возле военного аэропорта Чугуев Харьковской области, упал и загорелся военный самолет марки АН-26 одной из воинских частей. На его борту находились 27 человек - курсанты Харьковского университета воздушных сил им. Ивана Кожедуба и экипаж из военнослужащих

Днем 26 сентября был официально заявлено, что на месте авиакатастрофы найдены тела 25 погибших курсантов, еще один умер в больнице, а один выжил. То есть это все 27 человек, находившихся в самолете в момент падения.

30 сентября председатель подкомитета по государственной безопасности и обороны комитета ВР Ирина Верещук сообщила, что бортовые самописцы военного самолета АН-26, который на прошлой неделе разбился в Чугуеве на Харьковщине, расшифровали.

Министерство обороны выплатило компенсации семьям всех курсантов, погибших в авиакатастрофе самолета АН-26.

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