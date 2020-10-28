"Ференцварош" - "Динамо": стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на flashscore.ua.
В параллельном матче встретятся туринский "Ювентус" и "Барселона". В турнирной таблице группы G "Динамо" идет третьим, "Ференцварош" Сергея Реброва - четвертый. Итальянцы и испанцы делят первую-вторую ступени.
"Динамо" и "Ференцварош" лишь однажды встречались между собой на футбольном поле. Это случилось в 1975-м году, тогда киевляне победили венгров со счетом 3:0 в финале Кубка обладателей кубков УЕФА.
Лига чемпионов
2-й тур
28 октября
Группа G
"Ференцварош" (Венгрия) - "Динамо" (Украина)
"Ференцварош": Дибуш, Ловренчич, Блажич, Ковачевич, Хайстер, Харатин, Сомалиу, Зубков, Шигеру, Нгуен, Исаел.
Запасные: Банки, Лайдуни, Батурина, Богдан, Боли, Ботка, Двали, Мак, Фримпонг.
"Динамо": Бойко, Кендзера, Попов, Забарный, Караваев, Сидорчук, Шапаренко, Цыганков, Буяльский, Де Пена, Супряга.
Запасные: Нещерет, Сирота, Шабанов, Андриевский, Белуце, Гармащ, Шепелев, Вербич, Дуелунд, Леднев, Родриго, Цитаишвили.
Начало в 22:00
Прямая трансляция на телеканале "Футбол 2" и Megogo
- Напомним, 27 октября во 2-м туре группового раунда Лиги чемпионов "Шахтер" в Киеве сыграл вничью с итальянским "Интером".
- 27 октября главный тренер венгерского "Ференцвароша" Сергей Ребров поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов со своей бывшей командой - "Динамо".
- В то же время, тренер "Динамо" Мирча Луческу назвал сильные стороны венгерского "Ференцвароша", который возглавляет Сергей Ребров.
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