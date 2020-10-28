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Espreso.tvСпорт"Ференцварош" - "Динамо": стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов

"Ференцварош" - "Динамо": стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов


фото: fcdynamo.kiev.ua
Во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов венгерский "Ференцварош" примет киевское "Динамо"

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на flashscore.ua.

В параллельном матче встретятся туринский "Ювентус" и "Барселона". В турнирной таблице группы G "Динамо" идет третьим, "Ференцварош" Сергея Реброва - четвертый. Итальянцы и испанцы делят первую-вторую ступени.

"Динамо" и "Ференцварош" лишь однажды встречались между собой на футбольном поле. Это случилось в 1975-м году, тогда киевляне победили венгров со счетом 3:0 в финале Кубка обладателей кубков УЕФА.

Лига чемпионов

2-й тур

28 октября

Группа G

"Ференцварош" (Венгрия) - "Динамо" (Украина)

"Ференцварош": Дибуш, Ловренчич, Блажич, Ковачевич, Хайстер, Харатин, Сомалиу, Зубков, Шигеру, Нгуен, Исаел.

Запасные: Банки, Лайдуни, Батурина, Богдан, Боли, Ботка, Двали, Мак, Фримпонг.

"Динамо": Бойко, Кендзера, Попов, Забарный, Караваев, Сидорчук, Шапаренко, Цыганков, Буяльский, Де Пена, Супряга.

Запасные: Нещерет, Сирота, Шабанов, Андриевский, Белуце, Гармащ, Шепелев, Вербич, Дуелунд, Леднев, Родриго, Цитаишвили.

Начало в 22:00

Прямая трансляция на телеканале "Футбол 2" и Megogo

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