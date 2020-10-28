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Espreso.tvСпортЛуческу назвал сильные стороны команды Реброва перед матчем ЛЧ

Луческу назвал сильные стороны команды Реброва перед матчем ЛЧ


фото: fcdynamo.kiev.ua
Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу назвал сильные стороны венгерского "Ференцвароша", который возглавляет украинец Сергей Ребров

Об этом сообщает официальный сайт "Динамо" .

Румынский тренер отметил, что "Ференцварош" под руководством Реброва заметно прогрессирует.

"Не буду называть фамилии, чтобы никого не обидеть. Хочу сказать в целом о команде" Ференцварош ", что она очень выросла за последнее время. Руководство правильно потратило деньги, взяли хороших, профессиональных игроков из разных стран и клубов, тем самым создав очень боеспособный коллектив. в составе "Ференцвароша" не так много венгерских игроков, а, в основном, иностранцы очень хорошего уровня и с большим опытом ", - сказал Луческу.

Вместе с тем он отметил, что перед игрой "Динамо" с Ференцварошем "неуместно говорить о его личном противостоянии с Ребровым, которое началось еще во времена его работы в Киеве, а румына - в" Шахтере ".

"Здесь не может идти речь о соперничестве двух тренеров, завтра будет моя 140-я игра в Лиге чемпионов, в этом турнире я провел очень много матчей. Речь о противостоянии" Ференцварош "-" Динамо ", а не о моем с Ребровым", - отметил Луческу.

Матч "Ференцварош" - "Динамо" состоится сегодня в Будапеште и начнется в 22:00.

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