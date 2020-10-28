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Espreso.tvСпортРебров поделился ожиданиями от противостояния с "Динамо" в Лиге чемпионов

Ребров поделился ожиданиями от противостояния с "Динамо" в Лиге чемпионов


фото: fcdynamo.kiev.ua
Главный тренер венгерского "Ференцвароша" Сергей Ребров поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов со своей бывшей командой - "Динамо"

Об этом сообщает официальный сайт "Динамо" .

По словам Реброва, в профессиональном плане ему не помешает тот факт, что придется играть против своей бывшей команды.

"Конечно, я чувствую определенные эмоции. Но в профессиональном плане они не влияют на мою работу. Мне нравится готовиться к серьезным команд, таких как киевское" Динамо ". Кроме того, мне очень приятно, что" Динамо "снова выступает в групповом раунде Лиги чемпионов ", - сказал Ребров.

По его словам, он очень уважает нынешнего главного тренера киевлян Мирча Луческу, который изменил игру динамовцев в нынешнем сезоне.

"Это тренер топ-уровня, легенда в Румынии. Думаю, все заметили изменения, которые Луческу привнес в" Динамо ". Я вижу больше дисциплинированности, больше понимания игры. Конечно же, нас ожидает сложный матч. Но я готовлю команду не к встрече персонально с Луческу, а к встрече с киевским "Динамо". Мы должны быть готовы к любым ситуациям на поле, ведь, как я уже сказал, это очень мудрый тренер ", - отметил Ребров.

Матч "Ференцварош" - "Динамо" состоится сегодня в Будапеште и начнется в 22:00.

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