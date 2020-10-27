"Шахтер" - "Интер": где и когда смотреть матч Лиги чемпионов

27 октября, 2020, 07:07

Сегодня, 27 октября, во 2-м туре Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" принимает миланский "Интер"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

После 1-го тура донецкий "Шахтер" единолично возглавил группу B, в активе команды Луиша Каштру 3 очка. "Реал", который проиграл "горнякам", идет последним. "Боруссия" и "Интер" делят 2-3 место.

Лига чемпионов

2-й тур

27 октября

Группа B

"Шахтер" (Украина) - "Интер" (Италия)

Киев, стадион НСК "Олимпийский"

Начало в 19:55

Прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb