"Шахтер" - "Интер": где и когда смотреть матч Лиги чемпионов
27 октября, 2020, 07:07
Сегодня, 27 октября, во 2-м туре Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" принимает миланский "Интер"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
После 1-го тура донецкий "Шахтер" единолично возглавил группу B, в активе команды Луиша Каштру 3 очка. "Реал", который проиграл "горнякам", идет последним. "Боруссия" и "Интер" делят 2-3 место.
Лига чемпионов
2-й тур
27 октября
Группа B
"Шахтер" (Украина) - "Интер" (Италия)
Киев, стадион НСК "Олимпийский"
Начало в 19:55
Прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"
- 21 октября в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" победил мадридский "Реал" со счетом 3:2 .
- После матча защитник "Шахтера" Виктор Корниенко заявил, что "Реал" недооценил украинский клуб.
- Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан заявил, что причиной поражения от "Шахтера" стал провальный первый тайм в исполнении мадридцев.
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