"Шахтер" не случайно забил 3 гола "Реалу", - тренер "Интера" Конте
Об этом Конте заявил на предматчевой пресс конференции накануне игры с "горняками" в Лиге чемпионов, сообщает официальный сайт "Шахтера" .
"Мы знаем "Шахтер" как очень крепкую команду. Они совсем не случайно забили 3 гола мадридскому "Реалу". Мы хорошо подготовились к матчу и, надеюсь, сможем продемонстрировать все на поле", - сказал Конте.
Он отметил, что "Шахтер" занимает достойное место в европейском футболе.
"Отмечаем как одну из самых сильных сторон клуба то, что он постоянно находит крепких игроков. Сейчас это уже тенденция, ведь в свое время "Шахтер" нашел Фернандиньо, Виллиана, Мхитаряна, Срна. И сегодня в составе команды также много индивидуально крепких футболистов. Мы уважаем соперника, однако в то же время попытаемся проявить свои лучшие качества", - отметил Конте.
"Шахтер" сыграет с "Интером" сегодня в Киеве, матч начнется в 19:55.
- Напомним, 21 октября в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" победил мадридский "Реал" со счетом 3:2 .
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