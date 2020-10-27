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Espreso.tvСпорт"Шахтер" - "Интер": букмекеры дали прогноз на матч Лиги чемпионов

"Шахтер" - "Интер": букмекеры дали прогноз на матч Лиги чемпионов


фото: shakhtar.com
Букмекеры считают итальянский "Интер" фаворитом в гостевом матче Лиги чемпионов против "Шахтера"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

На победу "Шахтера" в Киеве букмекерские конторы принимают ставки с коэффициентом 5,00, на ничью дают 4,10, а "Интер" считают фаворитом - 1,65 на выигрыш миланцев.

Матч "Шахтер" - "Интер" состоится сегодня в Киеве и начнется в 19:55.

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