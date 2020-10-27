"Шахтер" - "Интер": букмекеры дали прогноз на матч Лиги чемпионов
27 октября, 2020, 10:10
Букмекеры считают итальянский "Интер" фаворитом в гостевом матче Лиги чемпионов против "Шахтера"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
На победу "Шахтера" в Киеве букмекерские конторы принимают ставки с коэффициентом 5,00, на ничью дают 4,10, а "Интер" считают фаворитом - 1,65 на выигрыш миланцев.
Матч "Шахтер" - "Интер" состоится сегодня в Киеве и начнется в 19:55.
- Напомним, 21 октября в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" победил мадридский "Реал" со счетом 3:2.
- 26 октября главный тренер "Интера" Антонио Конте заявил, что успех "Шахтера" в матче против "Реала" был неслучайным.
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