Лига чемпионов: расписание матчей и трансляций вторника
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Донецкий "Шахтер" в этом сезоне Лиги чемпионов выступает в группе B. Среди соперников мадридский "Реал", миланский "Интер" и менхенгладбахская "Боруссия".
Лига чемпионов
2-й тур
27 октября
Группа А
19:55 "Локомотив" (Россия) - "Бавария" (Германия), прямая трансляция на телеканале "Футбол 3"
22:00 - "Атлетико" (Испания) - "Зальцбург" (Австрия), прямая трансляция на Megogo
Группа B
19:55 "Шахтер" (Украина) - "Интер" (Италия), прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"
22:00 "Боруссия" (Менхенгладбах, Германия) - "Реал" (Испания), прямая трансляция на телеканале "Футбол 2"
группа С
22:00 "Порту" (Португалия) - "Олимпиакос" (Греция), прямая трансляция на Megogo
22:00 "Марсель" (Франция) - "Манчестер Сити" (Англия), прямая трансляция на Megogo
Группа D
22:00 "Аталанта" (Италия) - "Аякс" (Нидерланды), прямая трансляция на телеканале "Футбол 3"
22:00 "Ливерпуль" (Англия) - "Мидтьюланн" (Дания), прямая трансляция на Megogo
- 21 октября в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" победил мадридский "Реал" со счетом 3:2 .
- После матча защитник "Шахтера" Виктор Корниенко заявил, что "Реал" недооценил украинский клуб.
- Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан заявил, что причиной поражения от "Шахтера" стал провальный первый тайм в исполнении мадридцев.
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