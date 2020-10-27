Лига чемпионов: расписание матчей и трансляций вторника

27 октября, 2020, 08:00

Во вторник, 27 октября, будут сыграны восемь матчей 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Донецкий "Шахтер" в этом сезоне Лиги чемпионов выступает в группе B. Среди соперников мадридский "Реал", миланский "Интер" и менхенгладбахская "Боруссия".

Лига чемпионов

2-й тур

27 октября

Группа А

19:55 "Локомотив" (Россия) - "Бавария" (Германия), прямая трансляция на телеканале "Футбол 3"

22:00 - "Атлетико" (Испания) - "Зальцбург" (Австрия), прямая трансляция на Megogo

Группа B

19:55 "Шахтер" (Украина) - "Интер" (Италия), прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"

22:00 "Боруссия" (Менхенгладбах, Германия) - "Реал" (Испания), прямая трансляция на телеканале "Футбол 2"

группа С

22:00 "Порту" (Португалия) - "Олимпиакос" (Греция), прямая трансляция на Megogo

22:00 "Марсель" (Франция) - "Манчестер Сити" (Англия), прямая трансляция на Megogo

Группа D

22:00 "Аталанта" (Италия) - "Аякс" (Нидерланды), прямая трансляция на телеканале "Футбол 3"

22:00 "Ливерпуль" (Англия) - "Мидтьюланн" (Дания), прямая трансляция на Megogo

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