В клубе УПЛ произошла вспышка коронавируса
6 октября, 2020, 15:47
В футбольном клубе "Александрия" произошла вспышка коронавируса
Об этом сообщает официальный сайт "Александрии".
Сегодня, 6 октября, медицинская служба "Александрии" получила результаты ПЦР-тестов COVID-19, которые игроки сдали после матча с донецким «Олимпиком» (3:2).
Несколько тестов оказались положительными. Теперь основная команда "Александрии" проведет время на самоизоляции, а тренерский штаб и сотрудники клуба пройдут дополнительное тестирование.
- 4 октября стало известно, что футболисты "Шахтера" Андрей Пятов и Тарас Степаненко заболели COVID-19, вся команда пошла на самоизоляцию.
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