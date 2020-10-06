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Espreso.tvСпортВ клубе УПЛ произошла вспышка коронавируса

В клубе УПЛ произошла вспышка коронавируса


фото: fco.com.ua
В футбольном клубе "Александрия" произошла вспышка коронавируса

Об этом сообщает официальный сайт "Александрии".

Сегодня, 6 октября, медицинская служба "Александрии" получила результаты ПЦР-тестов COVID-19, которые игроки сдали после матча с донецким «Олимпиком» (3:2).

Несколько тестов оказались положительными. Теперь основная команда "Александрии" проведет время на самоизоляции, а тренерский штаб и сотрудники клуба пройдут дополнительное тестирование.

  • 4 октября стало известно, что футболисты "Шахтера" Андрей Пятов и Тарас Степаненко заболели COVID-19, вся команда пошла на самоизоляцию.

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