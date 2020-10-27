Ермак: Вся история с "вагнеровцами" выдумана от начала до конца

27 октября, 2020, 08:26

Ермак считает, что история о "вагнеровцах" - это "хорошо спланированная операция, направленная против Украины"

Об этом руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил в интервью изданию Бабель.

Журналисты спросили у Ермака о спецоперации по "вагнеровцам".

"Уже много раз об этом сказал: вся история с "вагнеровцами" выдумана от начала до конца. Совещания, о котором написал Бутусов, никогда не было. Моя версия - это хорошо спланированная операция, направленная против нашей страны. Мне понятно, почему этим занимаются спецслужбы других стран, но почему вольно или невольно в это были вовлечены украинские журналисты и кто-то из украинских политиков - вопрос", - сказал Ермак.

Читайте также: Арьев обнародовал новые доказательства проведения спецоперации СБУ по "вагнеровцам", задержанным в Беларуси

Он также ответил на вопросы, если это была спецоперация, то спланировали ее в Украине или за рубежом.

"Она (спецоперация, - ред.) точно внешняя. Был ли кто-то внутри, пусть покажет следствие. Делом занимается ГБР, дождемся и получим все ответы", - добавил Ермак.

Отметим, что СМИ заявляли, что Украина пыталась выманить на свою территорию группу боевиков "ЧВК Вагнера", которые ранее воевали на Донбассе. Якобы в последний момент на совещании у Зеленского Ермак предложил перенести финальный этап операции, и она потом провалилась. "Вагнеровцы" оказались в Беларуси, а затем их передали России.

Читайте также: Почти все задействованные в операции по "вагнеровцам" офицеры согласились свидетельствовать, - Луценко