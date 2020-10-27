Ермак: Вся история с "вагнеровцами" выдумана от начала до конца
Об этом руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил в интервью изданию Бабель.
Журналисты спросили у Ермака о спецоперации по "вагнеровцам".
"Уже много раз об этом сказал: вся история с "вагнеровцами" выдумана от начала до конца. Совещания, о котором написал Бутусов, никогда не было. Моя версия - это хорошо спланированная операция, направленная против нашей страны. Мне понятно, почему этим занимаются спецслужбы других стран, но почему вольно или невольно в это были вовлечены украинские журналисты и кто-то из украинских политиков - вопрос", - сказал Ермак.
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Он также ответил на вопросы, если это была спецоперация, то спланировали ее в Украине или за рубежом.
"Она (спецоперация, - ред.) точно внешняя. Был ли кто-то внутри, пусть покажет следствие. Делом занимается ГБР, дождемся и получим все ответы", - добавил Ермак.
Отметим, что СМИ заявляли, что Украина пыталась выманить на свою территорию группу боевиков "ЧВК Вагнера", которые ранее воевали на Донбассе. Якобы в последний момент на совещании у Зеленского Ермак предложил перенести финальный этап операции, и она потом провалилась. "Вагнеровцы" оказались в Беларуси, а затем их передали России.
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Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия пообещал, что лично будет блокировать в Верховной Раде создание временной следственной комиссии по операции украинских спецслужб по задержанию боевиков ЧВК "Вагнера".
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