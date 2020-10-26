Украина запретила въезд двум венгерским чиновникам за агитацию на украинских выборах, - Кулеба

26 октября, 2020, 20:13

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина запретила въезд двум высокопоставленным лицам из Венгрии за агитацию в Закарпатье на местных выборах

Об этом сообщает НВ .

"Запрещен въезд в Украину двум венгерским высокопоставленным лицам, которые в ходе этой избирательной кампании прибегали к прямой агитации в Закарпатской области", - сказал он.

По словам Кулебы, один из них - это государственный секретарь канцелярии премьер-министра Венгрии.

Министр заявил, что могут ввести запрет на въезд еще нескольким венграм, которые активно вмешивались во внутренние дела Украины во время выборов.

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"Наши партнеры будут в ближайшее время подробно проинформированы о факте вмешательства в выборы со стороны Венгрии, и мы уже проинформировали об этом наблюдательную миссию ОБСЕ", - сказал Кулеба.

По словам Кулебы, не надо все сводить исключительно к одному из сообщений в Facebook главы МИД Венгрии Петера Сийярто.

"Речь идет о венгерской политике в целом. Наша позиция очень простая, мы вчера дали оценку этим действиям. То, как вели себя венгерские власти накануне выборов и в день голосования, является вмешательством во внутренние дела Украины", - сказал министр.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в день местных выборов в Украине призвал голосовать за одну из партий и кандидата в мэры на Закарпатье.

Министерство иностранных дел Украины назвало агитацию главы МИД Венгрии Петера Сийярто на местных выборах в Закарпатье наглым вмешательством во внутренние дела.