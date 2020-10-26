Украина запретила въезд двум венгерским чиновникам за агитацию на украинских выборах, - Кулеба
Об этом сообщает НВ .
"Запрещен въезд в Украину двум венгерским высокопоставленным лицам, которые в ходе этой избирательной кампании прибегали к прямой агитации в Закарпатской области", - сказал он.
По словам Кулебы, один из них - это государственный секретарь канцелярии премьер-министра Венгрии.
Министр заявил, что могут ввести запрет на въезд еще нескольким венграм, которые активно вмешивались во внутренние дела Украины во время выборов.
Читайте также: Украина вручила ноту послу Венгрии из-за агитации венгерского министра Сиярто во время украинских выборов
"Наши партнеры будут в ближайшее время подробно проинформированы о факте вмешательства в выборы со стороны Венгрии, и мы уже проинформировали об этом наблюдательную миссию ОБСЕ", - сказал Кулеба.
По словам Кулебы, не надо все сводить исключительно к одному из сообщений в Facebook главы МИД Венгрии Петера Сийярто.
"Речь идет о венгерской политике в целом. Наша позиция очень простая, мы вчера дали оценку этим действиям. То, как вели себя венгерские власти накануне выборов и в день голосования, является вмешательством во внутренние дела Украины", - сказал министр.
- Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в день местных выборов в Украине призвал голосовать за одну из партий и кандидата в мэры на Закарпатье.
- Министерство иностранных дел Украины назвало агитацию главы МИД Венгрии Петера Сийярто на местных выборах в Закарпатье наглым вмешательством во внутренние дела.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
19 октября, 2020 Виталий Портников: Прошлое не станет будущим
-
-
19 октября, 2020 Готова ли Украина ко второй волне COVID-19: экспертный опрос
-
-
18 октября, 2020 Выборы мэра Днепра: победит ли Филатов Вилкула
Читайте также
-
-
19 октября, 2020 Готова ли Украина ко второй волне COVID-19: экспертный опрос
-